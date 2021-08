Milan, a metà settimana il ritorno di Bakayoko: prestito con diritto di riscatto dal Chelsea

Il Milan sta lavorando per il ritorno di Tiemoue Bakayoko dal Chelsea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'operazione potrebbe concretizzarsi entro la metà della prossima settimana. Il centrocampista francese, dopo aver rinnovato per un anno il suo contratto con i Blues, arriverà in prestito con diritto di riscatto.