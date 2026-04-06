Milan, Allegri alza bandiera bianca: "Scudetto andato, pensiamo alla Champions"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna persa per 1-0 sul campo del Napoli valevole per la 31^ giornata di Serie A.

Si poteva fare meglio sul gol?

"E' stata una gara con poche occasioni e chi si portava a suo favore un episodio l'avrebbe vinta. Bisogna essere più veloci a tirare in porta, sennò poi arrivano gli altri e non ti fanno più tirare".

Perché Fullkrug e Nkunku?

"Hanno fatto una buona partita, Nkunku ha avuto due situazioni e ha lavorato molto bene per la squadra. In una delle due uno come lui doveva fare gol. Sono stati bravi, come tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni, dove noi abbiamo peccato. Partita bloccata, nel primo tempo abbiamo subito il tiro di Spinazzola e il contropiede su una palla persa nostra. Nel secondo tempo uguale, tutte ripartenze che abbiamo scatenato in alcune situazioni".

Rimpianti per qualche contropiede non andato a buon fine?

"Nel primo tempo abbiamo avuto delle palle recuperate nella metà campo avversaria e tecnicamente abbiamo sbagliato la scelta. Bisogna migliorare e rimanere sereni, abbiamo ancora delle vittorie da fare per l'obiettivo Champions".

Possiamo vedere il 4-3-3 dall'inizio?

"Dipende sempre dalla condizione. Pulisic è rientrato venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo. Magari potevo spaccare la partita prima, però ho preferito portarla avanti più così. Rafa ha iniziato bene quest'anno, poi ha avuto infortuni e l'importante è che ritrovi una buona condizione come tutti".

Il Milan non era terzo dall'undicesima giornata: cosa cambia?

"La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l'Inter ha 9 punti di vantaggio e il Napoli è il secondo. Pensiamo all'Udinese e dobbiamo rimanere sereni, siamo dentro il nostro obiettivo. Bisogna fare un tot di punti e mantenere il vantaggio".