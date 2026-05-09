Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Milan, Allegri: "Voglio restare qui. Sto combattendo da solo? No, tutti per l'obiettivo”

Milan, Allegri: "Voglio restare qui. Sto combattendo da solo? No, tutti per l'obiettivo”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:25Serie A
Antonello Gioia
fonte dall'inviato a Milanello, Antonello Gioia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, sfida valida per la 36esima giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 a San Siro.

12:00 | Comincia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Domani sera più che mai c'è bisogno del sostegno dei tifosi?
"Fino ad ora c'è solo da ringraziare i tifosi: ci sono sempre stati vicini, lo stadio è sempre stato pieno, abbiamo sempre sentito il loro supporto. E lo saranno anche domani sera, in un momento decisivo della stagione, in una partita complicata. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, ma domani dobbiamo cercare di tornare alla vittoria".

Si è dato una spiegazione sulla partita contro il Sassuolo?
"In questo momento la condizione atletica è quella, ciò che conta è l'aspetto mentale, la voglia, la condizione. Non bisogna perdere l'entusiasmo perché siamo in piena lotta per la Champions. Ci vuole coraggio per giocare queste ultime tre partite, non spendendo energie in altre cose, ma mettendo l'attenzione e la concentrazione sulla partita di domani sera. Domenica scorsa abbiamo fatto una partita molto strana; dovevamo evitare di prendere il secondo gol così presto. Ma domani c'è la possibilità di rifarsi".

Ha fatto da psicologo?
"Non c'è da dire, ma solo da fare. Abbiamo fatto dei buoni allenamenti, domani faremo la rifinitura. L'Atalanta non è scarica, è un'ottima squadra e a noi servirà un'ottima prestazione per portare a casa il risultato".

Sei preoccupato?
"No. Bisogna vedere le cose in maniera positiva. È normale che dopo il Sassuolo vedi le cose in maniera più negativa di quello che sono, ma domani abbiamo 90 minuti per far cambiare tutto nell'altro senso: da negativo a positivo. E, comunque vada domani, non sarà finita per la Champions".

Girone di ritorno in calo per il suo Milan...
"Quello che è stato fatto in questi 10 mesi, sia nel bene che in male, non lo possiamo cambiare. Domani inizia un mini campionato di tre partite: bisogna vederlo in questo modo. A noi tocca fare risultato. Cambiamenti domani? Domani mattina deciderò la formazione, ma ho bisogno di tutti come lo è stato per tutto l'anno".

Hai la tentazione di cambiare molto?
"Domani mattina deciderò la formazione, ma poi le partite sono lunghe e sono i cambi che spesso decidono la partita".

Che clima extra Milanello hai respirato in settimana?
"A Milanello abbiamo lavorato bene, come tutto l'anno direi. Ci stanno mancando un po' i risultati, ma sta a noi invertire la tendenza. Solo noi possiamo farlo".

Gimenez più con Pulisic o con Leao?
"O con Nkunku... Se ci sarà Gimenez, ci saranno uno o due che gli gireranno attorno".

Come si spiega il calo di queste settimane?
"Domani è decisiva, ma perché siamo alla fine e ne mancano tre. Però spendere energia per andare a trovare spiegazioni non ha senso: le valutazioni andranno fatte su 15 giorni. Le nostre energie andranno conservate per le partite che mancano".

Che ruolo ricopre Modric?
"È quasi impossibile che rientri l'ultima giornata".

Si può giocare a tre davanti?
"Abbiamo una grossa responsabilità ora: portare il Milan in Champions e dobbiamo fare tutto il possibile affinché accada. Tutti dobbiamo avere l'ambizione, la voglia, la convinzione e la responsabilità di ottenere questo risultato. Attacco a tre? Può darsi, vediamo".

Come evitare il clima difficile?
"A livello dirigenziale e con la società, al di là dei confronti dove ognuno dice giustamente la sua e non tutti possiamo essere d'accordo, tutti abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions. Domani abbiamo bisogno dei tifosi, perchè domani tutti insieme dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo che è difficile da raggiungere come avevo detto in tempi non sospetti. Ci siamo e bisogna concentrare tutte le energie su domani"

Combatterà da solo anche in estate e l'anno prossimo?
"Non sono mai stato da solo. Quando abbiamo fatto incontri e riunioni c'è sempre stato un confronto: abbiamo cercato di far sì che la squadra potesse ottenere dei risultati e che potesse essere sostenibile. Sono stati cambiati tanti giocatori, non era semplice: anche calciatori che hanno fatto un po' meno arrivano da campionati stranieri. Credo sia stata creata una buona base: se si poteva fare meglio o peggio non lo so. Importante è che il Milan possa giocare in Champions il prossimo anno"

Dice la verità ai tifosi?
"Quest'anno abbiamo lavorato bene, poi ci sono mancati dei risultati nell'ultimo periodo. Poi dopo è difficile essere tutti d'accordo, ma i confronti si fanno per crescere. Io dico sempre che tutti si lavori per il Milan. Ho imparato che non c'è niente e nessuno più grande del Milan. Chi è all'interno del Milan deve lavorare per il Milan. C'è una storia da difendere, un dna meraviglioso. E noi abbiamo un senso di responsabilità meraviglioso. Io l'ho riscontrato questo nei dirigenti, ma non è facile vincere. Il Milan deve avere l'ambizione di vincere. Noi abbiamo lavorato per ottenere il massimo. E se il nostro massimo sarà la Champions, vuol dire che l'anno prossimo partiremo da una buona base per provare a migliorare la classifica. L'importante è che tutti dobbiamo lavorare per il club. Gli obiettivi personali vanno messi da una parte".

Ricci o Jashari?
"Sono molto affidabili. Con Jashari è stato fatto un ottimo acquisto, ma c'è stato Modric, c'è stato un infortunio, l'anno di esordio in Italia... Ricci si è dimostrato molto affidabile sia dal primo minuto che a gara in corso".

Lei, fosse nella Figc, si chiamerebbe?
"Fare il selezionatore è un problema che non mi sono posto. In questo momento per me la cosa più importante è il Milan, per queste tre partite e per il prossimo anno. Abbiamo lavorato 10 mesi con grande attenzione e dedizione. Ad altro non ho assolutamente pensato: il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile".

Termina qui la conferenza.

Articoli correlati
Inchiesta arbitri, Mourinho: "In Italia almeno fate pulizia ogni tanto, calcio uguale... Inchiesta arbitri, Mourinho: "In Italia almeno fate pulizia ogni tanto, calcio uguale ovunque"
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 36ª giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 36ª giornata di campionato
Anche il Napoli su Mario Gila, ma l'agente non si sbilancia: "Ora pensa solo alla... Anche il Napoli su Mario Gila, ma l'agente non si sbilancia: "Ora pensa solo alla Coppa Italia"
Altre notizie Serie A
Inchiesta arbitri, Mourinho: "In Italia almeno fate pulizia ogni tanto, calcio uguale... Inchiesta arbitri, Mourinho: "In Italia almeno fate pulizia ogni tanto, calcio uguale ovunque"
Palladino su Raspadori: "Per me è un giocatore importante, sta migliorando molto... Palladino su Raspadori: "Per me è un giocatore importante, sta migliorando molto fisicamente"
Roma, Gasperini: "Parleremo più avanti con la società. Koné? Nessuno è incedibile"... Live TMWRoma, Gasperini: "Parleremo più avanti con la società. Koné? Nessuno è incedibile"
Cremonese, Giampaolo: "Domani ultima chiamata. Vardy giocherà dal primo minuto" Cremonese, Giampaolo: "Domani ultima chiamata. Vardy giocherà dal primo minuto"
Cuesta glissa sul futuro: "Se rimarrò? Domani sarò presente se tutto andrà normalmente"... Cuesta glissa sul futuro: "Se rimarrò? Domani sarò presente se tutto andrà normalmente"
De Rossi e un futuro da decidere, Baccini: "Per il Genoa è un miracolo. Un amore... TMWDe Rossi e un futuro da decidere, Baccini: "Per il Genoa è un miracolo. Un amore ricambiato"
Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali: c'è Buksa con Zaniolo, Pisacane con Mendy... Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali: c'è Buksa con Zaniolo, Pisacane con Mendy
Palladino: "Voglio un'Atalanta a mia immagine e somiglianza, ma non ho ricevuto nessun... Palladino: "Voglio un'Atalanta a mia immagine e somiglianza, ma non ho ricevuto nessun segnale"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Ds Roma: ecco tutti i nomi e la situazione. Via alla girandola delle panchine. Allegri e Conte possono far partire il domino che comprende Sarri, Italiano e Grosso. E anche Gattuso è pronto al rientro
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Palladino: "Voglio un'Atalanta a mia immagine e somiglianza, ma non ho ricevuto nessun segnale"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 36ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Rivoluzione Milan: D'Amico in pole per il dopo-Tare con Italiano allenatore. Giuntoli per l'Atalanta
Immagine top news n.3 Sudtirol, Masiello si ritira dal calcio giocato. Non ci sarà nel doppio playout contro il Bari
Immagine top news n.4 Il Real Madrid prova a chiudere il caso: sanzione esemplare per Valverde e Tchouameni
Immagine top news n.5 Serie B, tutti i verdetti: Frosinone in A, Reggiana-Spezia-Pescara retrocesse
Immagine top news n.6 Tra Torino e Sassuolo succede tutto nella ripresa: D'Aversa ribalta Grosso in 4', finisce 2-1
Immagine top news n.7 I verdetti della Serie B. Venezia e Frosinone in Serie A. Pescara, Spezia e Reggiana in C
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La restaurazione a sorpresa di Gasp: il mercato non parte (solo) dai rinforzi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Luis Enrique e la Roma: scelto da Baldini, Sabatini e Massara. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'ennesimo gioiello scovato dall'Udinese: Davis farà il grande salto?
Immagine news podcast n.3 Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Inchiesta arbitri, indagini si concluderanno solo in autunno"
Immagine news Serie A n.2 Van Basten critica le proprietà straniere, il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Se il Milan è involuto la colpa è anche di Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Palladino su Raspadori: "Per me è un giocatore importante, sta migliorando molto fisicamente"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "Parleremo più avanti con la società. Koné? Nessuno è incedibile"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Giampaolo: "Domani ultima chiamata. Vardy giocherà dal primo minuto"
Immagine news Serie A n.4 Cuesta glissa sul futuro: "Se rimarrò? Domani sarò presente se tutto andrà normalmente"
Immagine news Serie A n.5 De Rossi e un futuro da decidere, Baccini: "Per il Genoa è un miracolo. Un amore ricambiato"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali: c'è Buksa con Zaniolo, Pisacane con Mendy
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Palermo scalda l'ambiente in vista dei playoff. Lunedì allenamento a porte aperte
Immagine news Serie B n.2 Stroppa ha riportato il Venezia in Serie A. Una prima...da primo nella classifica cadetta
Immagine news Serie B n.3 Serie B, giudice sportivo: multe salatissime a Reggiana, Pescara e Venezia. Sei gli squalificati
Immagine news Serie B n.4 Entella salva in B, Gozzi: "Abbiamo vinto la nostra Champions League. Ancora una volta"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, si chiude la regular season. La classifica marcatori completa: dominio di Pohjanpalo
Immagine news Serie B n.6 Venezia e Frosinone in A...con la nuova nuova Coppa Nexus. La Serie B accende la sua stella
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Lecco verso la Pianese. Valente: "Il campo piccolo può cambiare l'approccio in area di rigore"
Immagine news Serie C n.2 Trento, otto nuovi soci nel club. Il capitale sociale si consolida a 3 milioni di euro interamente versati
Immagine news Serie C n.3 Serie C, oggi doppio appuntamento. Nel pomeriggio playout e in serata la Supercoppa
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2026/2027, sono già 46 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi
Immagine news Serie C n.5 Livorno, si allontana Venturato. Finora nessun contatto con la dirigenza labronica
Immagine news Serie C n.6 Triestina, accordo con la Procura: sanzioni per Centner, Margiotta, Davis e club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Inter, prove di finale all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 21ª: c'è Juve-Inter. In tre sperano in un aiuto delle nerazzurre
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Borin: "Napoli forte, sapevo che avrebbe fatto bene. Ma l'obiettivo è vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Licenza UEFA 2026/27: in Serie A Women sono nove su 12 i club che l'hanno ottenuta
Immagine news Calcio femminile n.4 Guardiola: "Il movimento femminile è il passo più grande fatto nell'ultimo decennio dal calcio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Col Genoa gara che vale tanto per entrambe. Siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, il programma della 21ª: c'è Juve-Inter. In tre sperano in un aiuto delle nerazzurre
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Brescia ma col cuore nerazzurro: la storia di Evaristo Beccalossi Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…