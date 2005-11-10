Milan, Amorim concede una settimana di riposo. Alla ripresa amichevole col Padova il 2 ottobre

Tre settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali rappresentano una novità per la Serie A e ogni club ha scelto come gestire questo periodo. Il Milan ha optato per una settimana di riposo, al pari dell’Inter, prima di tornare a lavorare in vista della ripresa del campionato. I rossoneri si ritroveranno a Milanello martedì 29 settembre, ma lo faranno a ranghi inevitabilmente ridotti: sono infatti ben 15 i giocatori convocati dalle rispettive selezioni.

Amorim resta a Milano

Durante la pausa, Ruben Amorim resterà comunque in Italia insieme alla famiglia, fatta eccezione per una breve parentesi di un solo giorno in Portogallo. Il tecnico sarà quindi presente a Milanello al momento della ripresa degli allenamenti, quando dovrà iniziare a preparare il ritorno in campo del Milan previsto domenica 11 ottobre al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Amichevole con il Padova

Per mantenere ritmo e condizione, i rossoneri hanno già programmato un test amichevole. Venerdì 2 ottobre, alle 11.30, Amorim e i suoi affronteranno il Padova a Milanello in una gara a porte chiuse. Un’occasione utile soprattutto per quei giocatori rimasti a disposizione durante la sosta e per permettere allo staff tecnico di valutare anche alcuni elementi delle formazioni giovanili. Considerate le numerose assenze, infatti, è probabile il coinvolgimento di diversi giocatori di Milan Futuro e Primavera.