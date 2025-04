Milan, ancora personalizzato per Maignan e Gimenez. Rientro previsto nei prossimi giorni

Continua la preparazione del Milan in vista dell'importante sfida contro l'Atalanta in programma domenica sera a San Siro. Particolare attenzione è rivolta alle condizioni di Mike Maignan e Santiago Gimenez, non al meglio per un trauma cranico il primo mentre un problema al costato il secondo.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, anche oggi i due calciatori del Milan hanno svolto lavoro personalizzato, propedeutico al loro ritorno in campo previsto nei prossimi giorni. La loro presenza contro l'Atalanta resta comunque in dubbio, con Marco Sportiello ed uno tra Luka Jovic e Tammy Abraham pronti a subentrare al posto di Maignan e Gimenez.

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 32^ giornata:

Inter 71 punti (32 partite)

Napoli 68 (32)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Lazio 56 (32)

Roma 54 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Genoa 39 (32)

Como 36 (32)

Verona 32 (32)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (32)

Venezia 24 (32)

Empoli 24 (32)

Monza 15 (32)