Ufficiale
Milan, arriva dall'Olympiacos una promessa greca per la difesa. Tesserato Zormpas
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Nuovo innesto nel settore giovanile del Milan, che si assicura una promessa del calcio greco. È ufficiale l'approdo in rossonero del difensore Spyridon Petros Zormpas (16 anni), robusto centrale - è alto 190 centimetri - che il Diavolo ha acquisito a titolo definitivo dall'Olympiacos, il club più titolato della Grecia con cui il classe 2010 stava proseguendo il percorso nelle giovanili.
Il contratto del trasferimento di Zormpas è stato depositato dal Milan nell'apposito registro di Lega Serie A.
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