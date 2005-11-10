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Un altro talento italiano all'estero: Riccio saluta l'Atalanta e vola nei Paesi Bassi

Un altro talento italiano all'estero: Riccio saluta l'Atalanta e vola nei Paesi Bassi TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 15:39Serie C
Il centrocampista classe 2006, in forza all'Under 23 nerazzurra, ha firmato un contratto triennale con il Dordrecht

"L'FC Dordrecht si è rinforzato con il giovane nazionale italiano Lorenzo Riccio. Il centrocampista diciannovenne arriva dall'Atalanta Bergamo e ha firmato un contratto valido fino a metà del 2029 al Krommedijk". Inizia così il comunicato del club olandese che annuncia l'arrivo del giovane calciatore italiano che nella passata stagione ha disputato 13 gare in Serie C con la seconda squadra del club nerazzurro segnando una rete.

La carriera

"Riccio (nato il 25 luglio 2006 a Lido di Camaiore) ha iniziato la sua carriera calcistica al Cedratese, per poi essere inserito nel settore giovanile dell'Atalanta Bergamo nell'estate del 2016. Qui ha percorso tutte le categorie giovanili e si è allenato regolarmente con la prima squadra. Riccio proviene inoltre da una vera e propria famiglia di calcio. Suo padre, Luigi Riccio, è vice-allenatore della Lazio. - si legge ancora nel comunicato - Nella scorsa stagione Riccio ha giocato per l'Atalanta Bergamo Under 23 in Serie C, il terzo livello del calcio italiano. La sua crescita non è passata inosservata nemmeno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Negli ultimi anni, il centrocampista ha infatti vestito la maglia di diverse nazionali giovanili italiane".

Le prime parole di Riccio

Riccio non vede l'ora di fare il suo debutto al Krommedijk. "Sono estremamente felice di iniziare questa nuova avventura con l'FC Dordrecht. Credo che vivremo una bella stagione. - si legge sul sito ufficiale del club - Dal primo momento ho avuto una buona sensazione riguardo al club. Ho già incontrato i miei compagni di squadra e lo staff, e sono stato accolto molto calorosamente. Non vedo l'ora di scendere in campo e mostrare ai tifosi di cosa sono capace".

Le parole del dt Ars

Il direttore tecnico Sjoerd Ars spiega l'arrivo di Riccio. "Lorenzo è stato un'occasione di mercato che si è presentata. È un centrocampista versatile che ci offre opzioni aggiuntive a centrocampo. Siamo quindi molto soddisfatti di essere riusciti a ingaggiare un nazionale giovanile italiano con le sue qualità. Siamo convinti che nei prossimi anni potrà svilupparsi ulteriormente in modo eccellente all'FC Dordrecht."

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