Ufficiale Il Giugliano annuncia il ritorno di D'Avino: nuovo prestito da parte del Napoli

Il classe 2005 torna in gialloblù dopo le 28 presenze, con una rete, accumulate nello scorso campionato di Serie C

"Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’SSC Napoli, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luigi D’Avino, difensore classe 2005". Con questa nota il club campano annuncia il ritorno del centrale che già lo scorso anno aveva difeso i colori gialloblù: "Per D’Avino si tratta di un ritorno in maglia gialloblù. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli, vanta 9 presenze in UEFA Youth League. Ha esordito tra i professionisti nella stagione 2024/2025 con il Gubbio, collezionando 22 presenze complessive. Nella scorsa stagione è stato protagonista con la nostra maglia, collezionando 30 presenze e una rete, contribuendo al raggiungimento della salvezza".

Le parole del Ds Angelo Antonazzo

“La conferma di Luigi D’Avino non era affatto scontata. Nonostante il ragazzo fosse già con noi, abbiamo dovuto affrontare una trattativa lunga e complessa, superando la concorrenza di club molto blasonati. - spiega il ds Antonazzo ai canali ufficiali del club - Dopo l’operazione Marchisano, trattenere un talento di questo spessore è un segnale inequivocabile: il progetto Giugliano ha acquisito una credibilità tale da essere scelto prioritariamente rispetto a piazze storiche. In questa conferma ha pesato in modo determinante la volontà ferma del ragazzo. Luigi ha scelto di proseguire il suo percorso in gialloblù perché crede nella nostra visione e sa che qui il suo percorso di crescita può continuare”.

Le prime dichiarazioni di Luigi D’Avino

"Sono felice di perseguire il mio percorso con il Giugliano, ci tenevo a proseguire con questa maglia dopo la scorsa stagione. - spiega D'Avino - Ringrazio la società, il direttore e il mister per la fiducia. Sono convinto che con l’aiuto dei nostri tifosi possiamo raggiungere traguardi importanti”.