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Bianco saluta la Fiorentina. È un nuovo calciatore del Modena: contratto triennale

Bianco saluta la Fiorentina. È un nuovo calciatore del Modena: contratto triennale TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2025
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 15:52Serie B

Ne avevamo parlato proprio nei giorni scorsi, adesso arriva anche l'ufficialità del tutto: Alessandro Bianco lascia la Fiorentina e approda al Modena, club con il quale ha sottoscritto un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2029.
Di seguito, la nota del club emiliano:

"Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Alessandro Bianco. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Nato a Torino nel 2002, Bianco muove i primi passi nei settori giovanili del Torino e del Chisola, prima di approdare alla Fiorentina nel 2018. Con la formazione Primavera viola conquista tre Supercoppe e una Coppa Italia di categoria, arrivando a esordire in Prima Squadra nell’agosto 2021.

Nella stagione 2022/23 viene aggregato stabilmente alla Prima Squadra, con cui colleziona 12 presenze tra Serie A e UEFA Conference League. Nell’annata successiva si trasferisce in prestito alla Reggiana, in Serie B, mettendosi in evidenza con 34 presenze, 2 reti e un assist. Nel 2024/25 torna a giocare in Serie A con la maglia del Monza, prima di vivere l’ultima stagione in Grecia con il PAOK: con il club di Salonicco totalizza 24 presenze e realizza anche una rete in UEFA Europa League.

Bianco vanta anche un trascorso nelle nazionali giovanili azzurre: ha giocato con Under 18 e Under 20, vincendo l’Elite League 2021-2022, prima di esordire e segnare con l’Under 21, partecipando poi nel 2025 all’Europeo di categoria.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC danno ad Alessandro il benvenuto nella famiglia gialloblù".

Fa poi eco la nota dei toscani: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bianco al Modena F.C".

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