Milan, assalto al capocannoniere del campionato portoghese se parte Rafa Leao

vedi letture

Il Milan ha messo nel mirino Viktor Gyokeres e prima della fine della stagione dovrebbe contattare lo Sporting Club di Portogallo per capire se sia possibile imbastire una trattativa. Lo scrive 'SportMediaset', specificando che il centravanti svedese classe '98 verrà seriamente trattato dalla società rossonera solo in caso di partenza di Rafael Leao, fuoriclasse portoghese che è nella short-list del Paris Saint-Germain per sostituire Kylian Mbappè.

Gyokeres ha un contratto con lo Sporting valido fino al 30 giugno 2028 e una clausola risolutoria da cento milioni di euro. Quest'anno tra campionato è coppe è già a quota trenta reti realizzate in trentatré partite, oltre a undici assist vincenti. In questo momento è il capocannoniere del campionato portoghese con 17 reti insieme a Simon Banza, attaccante dello Sporting Braga.

Sulle sue tracce anche il Chelsea, società alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione.

Gyokeres nelle prossime settimane affronterà due volte l'Atalanta, un doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Europa League. Ecco il quadro

Sparta Praga-Liverpool

Olympique Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Glasgow Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Club di Portogallo-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen