Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: c'è Gabbia dal 1', Gasperini con CDK e Miranchuk

A San Siro va in scena una sfida tra big del campionato nei quarti di finale di Coppa Italia: si affrontano Milan e Atalanta. Pioli manda subito in campo Gabbia, c'è ancora spazio per il giovane Jimenez. In attacco Pulisic, Jovic e Leao. Gasperini sceglie la coppia Miranchuk-De Ketelaere con alle spalle Koopmeiners. Calcio d'inizio alle 21.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Nava, Mirante, Adli, Giroud, Romero, Kjaer, Terracciano, Chaka Traoré, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Pioli.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalcini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Hein, Palomino, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Adopo, Zappacosta, Scamacca. All. Gasperini.