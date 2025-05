Ufficiale Cagliari, altro rinnovo pesante: Yerry Mina ha firmato, tutti i dettagli

Yerry Mina ha rinnovato il proprio contratto col Cagliari fino al 30 giugno del 2028. L'annuncio è arrivato tramite i canali social della società sarda che, nel comunicare il prolungamento del colombiano, ha scritto: "Lo spirito dei guerrieri nuragici. Temprati dalla pietra, guidati dal cuore. Ancora tante battaglie da vivere insieme. Seguimos luchando, YERRY".

Questo il comunicato del Cagliari:

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del calciatore Yerry Mina: il difensore colombiano si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028 con proroga per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Temperamento, carisma, mentalità vincente. Grazie alle sue qualità, tecniche e umane, sin dal suo arrivo nell’Isola Yerry Mina ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista in squadra, sia in campo che fuori: totem della difesa, stimato dai compagni anche per la sua travolgente carica ed energia positiva, i tifosi lo hanno subito adottato ed eletto tra i propri beniamini.

Dopo il debutto in rossoblù contro la Roma, il 5 febbraio 2024, ha realizzato la prima rete con il Cagliari il 19 aprile, nel match casalingo contro la Juventus terminato 2-2, per poi andare di nuovo a segno a distanza di poche settimane nel pareggio (1-1) contro il Lecce. Le sue prestazioni hanno dato un contributo decisivo al raggiungimento della salvezza, ottenuta con la vittoria ai danni del Sassuolo a Reggio Emilia. In questa stagione sono state sinora 30 le gare giocate in campionato, autore del prezioso gol che ha aperto le marcature nella vittoria per 3-0 contro il Venezia, decisiva per il raggiungimento della matematica permanenza in Serie A. Esperienza maturata a livello internazionale al servizio del gruppo, strabordante grinta, Mina è attualmente il calciatore con più duelli vinti di tutta la Serie A 24/25 (211), oltre ad essere tra quelli nel corso della stagione ad aver recuperato più palloni (129) in difesa.

Punto di riferimento della Nazionale colombiana, con cui può vantare 49 presenze e 7 reti, con i “Cafeteros” è arrivato la scorsa estate sino alla finale della Copa America.

Il Cagliari e Yerry Mina, fianco a fianco, ancora insieme verso nuove battaglie: la storia a tinte rossoblù continua".