TMW Assalto del Man City a Reijnders: la trattativa è già in fase avanzata, 60 milioni per il Milan

vedi letture

Il Manchester City ha avviato una trattativa concreta col Milan per Tijani Reijnders, un affare che potrebbe portare nelle casse del club rossonero circa 60 milioni di euro.

Reijnders è la scelta di Guardiola per sostituire De Bruyne

Senza Champions League il Diavolo dovrà fare (almeno) un sacrificio e Reijnders è il primo indiziato, dato che mister Pep Guardiola in persona lo ha scelto per il dopo De Bruyne. Trattativa in fase avanzata tra le parti, il classe 1998 può volare in Premier League.

Ci siamo per il direttore sportivo

Tra lunedì e martedì il Milan e Igli Tare definiranno l'accordo per lo sbarco del nuovo direttore sportivo nella sede di Via Aldo Rossi. Una scelta ponderata, arrivata dopo un lungo casting. Un mese fa a Roma l'intesa di massima tra le parti ma non la fumata bianca decisiva e definitiva. Il club rossonero con il CEO Giorgio Furlani ha valutato e avuto colloqui diretti con tanti nomi. Era caldissima l'ipotesi Fabio Paratici, che tornerà al Tottenham, con un'intesa praticamente definita, poi le questioni extra campo e le clausole a questo connesse hanno fatto interrompere il percorso. Così il Milan si è tuffato su due nomi: Tony D'Amico dell'Atalanta e Giovanni Manna del Napoli ma da parte di entrambi, e di entrambe le società, non sono arrivate aperture.