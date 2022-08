Milan, Bakayoko con la valigia in mano ma in panchina a Reggio Emilia

vedi letture

Nelle formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan salta all'occhio la presenza di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese è in panchina e con ogni probabilità sarà la sua ultima con la maglia del Milan. Nella giornata di ieri si è registrato un summit fra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera per risolvere anticipatamente il contratto. Il Monza è sullo sfondo ma non solo.