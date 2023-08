Milan, Ballo-Touré ha deciso: il laterale vuole trasferirsi al Werder. Anche l'Anversa alla finestra

Il Milan continua a cercare una soluzione in uscita per Fode Ballo-Touré, preferibilmente una cessione a titolo definitivo. Nelle ultime ore per il terzino sinistro rossonero si è mosso l'Anversa, ma il classe 1997 ha espresso il desiderio di vestire la maglia del Werder Brema dopo aver già detto no al Fulham nei giorni scorsi.

Come riporta anche stamattina la BILD, il giocatore e il club tedesco sperano adesso che il Diavolo accetti il trasferimento in prestito dell'ex Monaco, Lille e PSG.