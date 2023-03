Milan, Baresi sul Napoli: "Dispiace che un'italiana uscirà. Osimhen? Per me si marca così..."

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha parlato a Sky Sport del sorteggio Champions col Napoli ai quarti di finale: "Siamo contenti di essere arrivati qui e orgogliosi di ciò che abbiamo fatto e di cosa la squadra ha fatto. La Champions dà emozioni e stimoli, dispiace che ci sarà un derby italiano perché una delle due si dovrà fermare. Lo affronteremo consapevoli di poter fare bene, di affrontare una squadra che sta facendo benissimo e vediamo come andrà. Sarà diverso dal solito, incontri una squadra che ti conosce seppur in una atmosfera diversa. E' la Champions, se vuoi arrivare in fondo devi affrontare anche questi scogli".

Come marcherebbe Baresi uno come Osimhen?

"Sui cross non bisogna essere attratti dalla palla, ma guardare l'uomo, stargli vicino. Tante volte basta anche un colpetto per farlo saltare meno bene. Dovremo cercare di tenerlo lontano dall'area, ma il Napoli non ha solo lui, ha tanti giocatori di qualità ed in questo momento è consapevole. Non c'è solo Osimhen, rispettiamo il calcio che sta facendo il Napoli".

Kim min-Jae può ricordare Baresi?

"Non facciamo paragoni... Credo che sia stato davvero un acquisto azzeccato per il Napoli. Lui e Kvara sono stati giocatori fondamentali quest'anno. Kim ha dato alla difesa quella concretezza che forse mancava".