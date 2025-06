Milan, blitz per Javi Guerra: per raggiungere 25 milioni del Valencia c'è una strategia

vedi letture

Non solo esperienza, tra Luka Modric e Granit Xhaka. Il Milan punta a un mix e vuole inserire anche un giovane nel nuovo centrocampo che il ds Tare sta tracciando insieme al neo allenatore Max Allegri. Attualmente Ardon Jashari del Bruges costa troppo (40 milioni circa), perciò i rossoneri stanno spingendo forte per Javi Guerra.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista centrale classe 2003 in forza al Valencia farebbe al caso del Milan, che intende prelevarlo e formarlo per farlo maturare adeguatamente per l'impatto in Serie A e domare un palcoscenico come San Siro. Ma servirà vincere la resistenza del club spagnolo che solo un anno fa hanno rispedito al mittente 25 milioni di euro offerti dall'Atletico Madrid. Valutazione invariata a distanza di 12 mesi ma che potrebbe innalzarsi se il giocatore firmasse il rinnovo di contratto proposto.

Il Valencia spinge e c'è un motivo alla radice, spiega il quotidiano romano: il 30% che spetta al Villarreal per la cessione di Javi Guerra. Possibile che il Milan riesca a raggiungere un punto d'incontro con la Taronja attraverso una formula simile all'affare Reijnders-Manchester City: parte fissa leggermente più bassa, bonus semplici da raggiungere per avvicinarsi alla richiesta dei 25 milioni. Ricordando poi che il club rossonero ha già avuto a che fare con il Valencia due anni fa per Musah.