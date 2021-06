Milan, Brahim Diaz si avvicina: prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid

Non è un mistero che il Milan sia al lavoro ormai da diverse settimane per convincere il Real Madrid a cedere di nuovo (stavolta in prestito con diritto di riscatto) Brahim Diaz, il cui ritorno in rossonero è sempre più vicino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.