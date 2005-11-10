Milan, Cardinale da Papa Leone XIV: "Sono intrigato da una potenziale collaborazione con il Vaticano"

Gerry Cardinale è stato ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano. A riportarlo è Sportico, che racconta la partecipazione del fondatore di RedBird e proprietario del Milan ai "Dialogues", incontri organizzati con il Centro di Alta Formazione Laudato Si’, Handshake Strategies, l’Università di Notre Dame e Deloitte Switzerland. L'evento ha riunito circa 80 ospiti tra dirigenti sportivi, ex atleti, olimpionici e rappresentanti delle istituzioni.

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati diversi argomenti considerati centrali dalla Chiesa, tra cui l'intelligenza artificiale, il rapporto tra tecnologia e persona e il ruolo dello sport nella società. Come ricorda Sportico, proprio allo sport è dedicata l'intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per il mese di giugno: "Possano coloro che giocano, si allenano o fanno il tifo scoprire nello sport un linguaggio universale che avvicina le culture, unisce i popoli e semina rispetto, solidarietà e crescita personale".

A margine del confronto, Cardinale è intervenuto sul tema dell'impatto sociale dello sport, soffermandosi anche sulle possibili sinergie tra il mondo sportivo e le istituzioni. Il numero uno di RedBird ha evidenziato l'interesse mostrato dal Vaticano verso eventuali partnership con il settore privato.

"Lo sport, per definizione, è una forma di partenariato pubblico-privato, che porta con sé un implicito dovere civico e responsabilità verso le comunità in cui si svolge. Il Papa è un noto appassionato di sport e riconosce l’importanza dei valori e dell’identità culturale per l’ecosistema sportivo. Sono intrigato da una potenziale collaborazione con il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird".