Milan, con i soldi della Champions caccia all'attaccante: Vlahovic resta il primo in lista

L'idea del Milan in vista della prossima stagione e in caso di qualificazione alla prossima Champions League è quella di regalare a Stefano Pioli un attaccante di primo livello per affiancare o giocare al posto di Ibrahimovic. In pole nelle preferenze resta Dusan Vlahovic, mentre al secondo posto c'è Scamacca. Ma non è da sottovalutare la possibilità che Massara e Maldini puntino una sorpresa improvvisa che ovviamente possa accontentare il proprio tecnico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.