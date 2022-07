Milan, continua la trattativa per De Ketelaere. Ancora distanza, ultimo rilancio rossonero

In casa Milan prosegue la telenovela legata al giovane belga Charles De Ketelaere: la trattativa con il Bruges per il giovane trequartista va avanti ad oltranza, non si è chiusa ieri e probabilmente non si chiuderà nemmeno oggi. Eppure in casa Milan si respira un certo ottimismo, ieri ci sono stati ulteriori contatti tra i due club, anche se la tanto attesa fumata bianca non arriva ancora. Il giocatore spinge per il trasferimento in Italia, i rossoneri lavorano per accontentarlo e per questo sono pronti ad ultimo rilancio per provare a convincere i belgi.

Ultimo rilancio da parte del Milan

Come scrive La Gazzetta dello Sport il Milan alzerà la sua offerta, anche se non arriverà ai 35 milioni di euro che continua a chiedere il Bruges. Si potrebbe chiudere ad una cifra intermedia, magari con l’inserimento di altri bonus o una percentuale sulla futura rivendita.