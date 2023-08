Milan, Fodè Ballo-Tourè vede Brema: più Werder che Bologna, sì a 4 milioni di euro

Fodè Ballo-Tourè rimane uno dei principali esuberi in casa rossonera, forse il più importante da smaltire insieme a Divock Origi in questo momento. L'eventuale cessione del senegalese darebbe infatti al Milan la possibilità di muoversi concretamente per ingaggiare il nuovo vice Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Tuttosport, in merito al futuro di Ballo-Tourè, titola proprio così: "Ballo-Tourè vede Brema, sì a 4 milioni". A detta del quotidiano, il Bologna sarebbe uscito dalla corsa per il terzino, mentre il Werder sarebbe l'ultimo club in ordine di tempo a essersi interessato. La richiesta del Diavolo? 4 milioni di euro.