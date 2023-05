Milan, Giroud: "Erano importanti i tre punti, finché il fisico regge voglio continuare"

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 0-1 contro la Juventus, arrivata grazie ad un suo gol.

La cosa importante era giocare la Champions anche il prossimo anno.

"Sono tre punti. Siamo molto felici e abbiamo fatto non la migliore partita ma quanto è bastato. La cosa più importante sono i 3 punti"

17 gol stagionali come ai tempi dell'Arsenal: sei ringiovanito?

"Io provo a stare in buona condizione fisica, perché la testa ci sta e ho voglia di continuare a giocare. Se il fisico continua, continuo ad aiutare la squadra".

A cosa puntate per l'anno prossimo?

"L'anno scorso abbiamo fatto bene in campionato, quest'anno bene in Champions. L'obiettivo è di fare bene in entrambe le competizioni".

Avete spinto per il rinnovo di Leao?

"Siamo felici per lui e per il Milan. Spero che rimanga 10 anni".