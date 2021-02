Milan, Hauge in dribbling: "Scudetto? Bella domanda, ne riparliamo tra dieci-quindici gare"

"L'età della squadra? E' uno dei motivi per cui ho deciso di firmare con il Milan, perché ci sono tanti ragazzi come me che sono agli inizi delle loro carriere e che vogliono migliorare ogni giorno". Parla così l'attaccante rossonero Jens Petter Hauge, intervistato da Kicker.de: "Il calcio che giochiamo qui è perfetto per me, è veloce, offensivo e dominante. Ibrahimovic? Anche in allenamento ha aspettative molto alte, è fantastico avere la possibilità di imparare da lui ogni giorno. Mi parla a lungo e mi dà consigli. Come gioca lui, come giochiamo noi e come posso giocare io, come lavoro col pallone e senza. Scudetto? E' una bella domanda, ne riparleremo tra dieci/quindici gare. Penso sia possibile".