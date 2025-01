Ufficiale Hauge torna definitivamente al Bodo/Glimt: l'ex Milan ha firmato fino al 2028

L'Eintracht Francoforte e il Bodø/Glimt hanno concordato il trasferimento definitivo di Jens Petter Hauge, dopo che quest'ultimo aveva giocato per tutto il 2024 con i norvegesi, risultando determinante nella vittoria del campionato. Questo il comunicato: "Appena due settimane dopo la fine del prestito, il venticinquenne torna definitivamente nella squadra in cui ha mosso i primi passi e con la quale ha collezionato 42 presenze l'anno scorso, conquistando l'Eliteserien.

Hauge si è trasferito al Francoforte dal Milan nel 2021 e ha fatto parte della squadra che ha vinto la UEFA Europa League nel 2022, prima di trascorrere la stagione successiva al Gent in Belgio".

Queste le parole del d.s. Markus Krösche: "Jens Petter Hauge è tornato in patria e, allo stesso tempo, ci siamo resi conto che non saremmo stati in grado di garantirgli lo stesso tempo di gioco che ha avuto l'anno scorso. Si è fatto un sacco di amici durante il suo periodo a Francoforte e, non appena siamo riusciti a raggiungere un accordo con il Bodø, ci è stato chiaro che non avremmo ostacolato il giocatore. Gli auguriamo ogni successo per il futuro".