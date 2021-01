Milan, Ibra su Pioli: "Si è dimostrato da grande club. E un grande gentleman, mi fa stare bene"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic esalta Stefano Pioli. Il fuoriclasse svedese parla del rapporto costruito con il tecnico, unico punto di riferimento per la squadra rossonera nel momento più difficile del 2020: "Eravamo bloccati dal lockdown e la squadra non sapeva niente del futuro. Io cercavo risposte, non ero il solo. Ci sentivamo giudicati prima ancora di potere fare davvero qualcosa. Mancavano certezze, sono arrivate con la conferma di Pioli. Il nostro è un rapporto professionale: lui è l'allenatore e io il giocatore. Ha fiducia in me e mi fa stare bene. E' un grande gentleman: non era semplice per lui, eppure non ha mai ceduto. E' stato elegante, un altro avrebbe mollato. Il suo messaggio era di guardare sempre avanti: si è dimostrato da grande club", dice Ibra a Repubblica.