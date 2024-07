Milan, il futuro di Pellegrino può essere in patria: c'è la proposta dell'Independiente

Il futuro del difensore del Milan Marco Pellegrino potrebbe essere ancora in patria. Secondo quanto raccontato in queste ore in Argentina, come ad esempio da Mercato de Pases, il centrale rossonero ha avuto un colloquio più che positivo con i dirigenti dell'Independiente.

Reduce dagli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito alla Salernitana, il classe 2002 argentino è in cerca di una sistemazione in vista della prossima stagione con l'obiettivo di trovare un club disposto a dargli fiducia sul campo. Ed in questo senso l'Independiente si sarebbe detto particolarmente interessato. Gli agenti del giocatore nelle prossime ore incontreranno il Milan per mettere sul piatto la proposta, che sarà di un prestito secco per un anno. Il Milan in linea di principio non dovrebbe creare problemi e proprio per questo l'operazione potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni.