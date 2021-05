Milan, il futuro incerto di Dalot e Brahim Diaz: a fine anno trattative con Man United e Real Madrid

A fine campionato il Milan dovrà sedersi a più tavoli per trattare la permanenza in rossonero di diversi calciatori in prestito. Diogo Dalot e Brahim Diaz, rispettivamente di proprietà di Manchester United e Real Madrid, sono in attesa di sviluppi, per ora il futuro è ancora incerto. E lo stesso vale per Mario Mandzukic, per il quale - scrive La Gazzetta dello Sport - l'interrogativo è più tecnico che finanziario.