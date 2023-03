Milan, il riscatto di Brahim Diaz vale 22 milioni. Oltre al Real Madrid ci sono Newcastle e Chelsea

Non c'è solo il Real Madrid su Brahim Diaz, centrocampista offensivo del Milan che è in scadenza a giugno ma con un riscatto fissato a 22 milioni di euro. I Blancos potrebbero tenerlo in rosa in caso di mancato riscatto, ma sul calciatore ci sono anche Chelsea e Newcastle, alla ricerca di un profilo come il trequartista.