Milan, il Tottenham propone Ndombele in cambio di Kessie. Ma il francese guadagna troppo

vedi letture

In casa Milan continua a far discutere il rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riferisce SportMediaset, il Tottenham è da tempo su di lui e vorrebbe prenderlo già in questa finestra di mercato invernale, tanto da aver proposto Tanguy Ndombele al Milan. Da Maldini tuttavia è arrivato l'inevitabile no: il centrocampista francese guadagna ben 10 milioni di euro a stagione.