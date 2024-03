Milan, Kalulu: "Non facile tornare in campo dopo tanto. Dispiace non aver fatto gol o assist"

Pierre Kalulu, terzino destro del Milan, è tornato a giocare anche in Europa dopo l'infortunio. Il francese aveva fatto una buona gara nella vittoria in campionato contro l'Empoli e oggi è stato inserito a inizio ripresa. Dopo il 3-1 contro lo Slavia Praga, ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali: "Siamo contenti di aver vinto, è stato importante segnare tanti gol nel primo tempo e dobbiamo andare avanti così anche in campionato".

Come sta fisicamente? Quali sono le sue condizioni?

"Mi sento bene, dopo tanto tempo non è stato facile tornare in campo, ma ora sono qui e voglio fare bene per la squadra e per i nostri tifosi. Mi dispiace solo non aver fatto gol o assist, ho tanta voglia di creare occasioni e poter aiutare i miei compagni anche sotto quel punto di vista".

Di seguito il tabellino della gara:

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vlcek (1' st Tomic), Ogbu, Zima, Zmrzly; Holes, Dorley; Doudera (37' st Schranz), Provod (37' st Jurasek), Wallem (25' st Zafeiris); Chytil (14' st Jurecka). A disp.: Mandous, Sirotnik, Tijani, Van Buren, Sevcik, Konecny, Pech. All.: Trpisovsky

Milan (4-2-3-1): Maignan (21' Sportiello); Calabria (1' st Kalulu), Gabbia, Tomori (1' st Thiaw), Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic (18' st Chukwueze), Loftus-Cheek (31' st Reijnders), Leao; Giroud. A disp.: Nava, Bennacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano. All.: Pioli

Arbitro: Nyberg (Svezia)

Marcatori: 34' Pulisic (M), 36' Loftus-Cheek (M), 45'+6' Leao (M), 39' st Jurasek (S)