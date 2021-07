Milan, Kamara l'alternativa a Bakayoko: il Marsiglia chiede 20 milioni senza contropartite

vedi letture

Vista la complessità della situazione relativa al ritorno al Milan di Tiemoue Bakayoko, il club di via Aldo Rossi sta valutando anche altre alternative, come per esempio Boubacar Kamara del Marsiglia, che da tempo è nel mirino del Diavolo: la richiesta è di 20 milioni di euro, mentre la prima proposta milanista era stata di 12 milioni. I francesi non vogliono contropartite tecniche, ma vogliono solo soldi. A riportarlo è Tuttosport.