Milan, Kjaer non teme il Manchester United: "Ho sempre preferito giocare contro i più forti"

Il giorno dopo il passaggio del turno in Europa League, il difensore Simon Kjaer ha commentato a Sky Sport l'abbinamento Milan-Manchester United sorteggiato oggi a Nyon per gli ottavi di finale: "Se mi fa piacere? Assolutamente, ho sempre preferito giocare contro i più forti, sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo. E' una gara molto difficile, stiamo lavorando anche adesso per migliorare. Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sono sempre periodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita di Manchester sarà una bella gara per tutti".