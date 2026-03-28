Milan, Kostic investimento da 3 milioni di euro. Ma non sarà subito aggregato alla prima squadra
Colpo in prospettiva per il Milan, che si prepara ad accogliere il giovane attaccante Andrej Kostic. Il talento classe 2007 sosterrà domani le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero: arriverà dal Partizan al termine della stagione e sarà inizialmente inserito nel progetto Milan Futuro. L’operazione, secondo quanto raccolto da TMW, si chiuderà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro.
Si tratta di un investimento mirato sul futuro, con il club che segue il profilo del montenegrino già da diversi mesi. L’idea è quella di accompagnarne la crescita all’interno del sistema rossonero, prima con la formazione giovanile e poi con un graduale inserimento tra i grandi. Il Diavolo ha deciso di anticipare la concorrenza e puntare su di lui, assicurandosi uno dei prospetti più interessanti del panorama balcanico.