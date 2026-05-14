Novità importante in casa Roma: apertura dei Friedkin ai rinnovi di Dybala e Pellegrini

C'è una novità in casa Roma e riguarda i rinnovi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, contrariamente a quello che sembrava dovesse succedere già a partire da stamani, il procuratore della Joya è rimasto a Madrid e non ha raggiunto Ryan Friedkin, presidente dei giallorossi, che è a Trigoria per approfondire importanti questioni legate alla squadra.

L'emittente ha riferito che da parte del numero uno della società ci sia apertura al prolungamento del contratto dei due della vecchia guardia. Segnali confortanti che vanno nella direzione che ci si aspettava, ovvero quella di dare ascolto alla volontà di Gian Piero Gasperini, tecnico che ha vinto anche il faccia a faccia a distanza con Claudio Ranieri, senior advisor rimosso dal suo incarico qualche settimana fa.

La Roma però ora è completamente concentrata sul campo e sul possibile raggiungimento dell'obiettivo Champions League. Arrivare quarti significherebbe incassare 70-80 milioni di euro in più per il mercato, ma anche per finanziare i rinnovi. Resta molta curiosità per capire il futuro di Frederic Massara, direttore sportivo che verosimilmente lascerà a breve. Al suo posto dovrà arrivare una figura le cui idee collimino con quelle dell'allenatore e che possa aiutare a costruire una squadra sempre più competitiva.