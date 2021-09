Milan, l'accordo per il rinnovo di Kessié non c'è ancora: e spunta il Paris Saint-Germain

Spuntano nuovamente le ombre del Paris Saint-Germain su un giocatore in scadenza di contratto del Milan. Dopo Donnarumma, il club della capitale ci starebbe provando anche per Franck Kessié. Il centrocampista rossonero, il cui contratto terminerà nel 2022, non ha ancora trovato un accordo con Casa Milan rifiutando un ultimo rialzo da 6,5 milioni di euro all’anno a 8 milioni netti più due di bonus. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Leonardo e il club transalpino ci starebbero pensando essendo la cifra rifiutata dall’ivoriano decisamente alla portata.