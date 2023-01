Milan, l'Arsenal continua a monitorare la situazione di Bennacer. C'è anche il Liverpool

L'Arsenal continua a seguire da vicino le vicissitudini di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan in scadenza al 30 giugno del 2024. Nell'ultimo mese c'è stato un incontro fra i rossoneri e gli agenti del calciatore, registrando progressi per un'eventuale fumata bianca. Oltre ai Gunners c'è il Liverpool più che interessato, come spiega Il Corriere dello Sport.