TMW Sicuro Allegri? L'Arsenal ha messo sotto il Napoli anche più dell'Inter

L'analisi della gara del Maradona racconta di un dominio totale dei gunners, anche se Allegri nel post-gara ha elogiato la fase difensiva

Il Napoli ieri sera al Maradona ha incassato la terza sconfitta consecutiva, probabilmente la più scontata delle tre. L'Arsenal che lo scorso anno ha vinto la Premier e sfiorato la Champions questa estate per rinforzare una squadra già fortissima ha investito oltre 200 milioni di euro. Ha aggiunto Bruno Guimarães, Konsa e Tzolis, ha riscattato Hincapié. Il Napoli invece ha aggiunto poco o nulla e ieri sera questo divario tecnico a tratti abissale s'è visto tutto. Al Maradona c'è stata sempre e comunque una sola squadra in campo e non deve trarre in inganno il risultato finale, uno 0-1 che dice poco o nulla dell'andamento del match.

Le parole di Allegri nel post-gara

Al termine della partita Massimiliano Allegri s'è detto soddisfatto della fase difensiva del suo Napoli: "Abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa, il primo tempo è stato molto equilibrato poi nella seconda frazione loro hanno alzato i ritmi. Noi abbiamo difeso bene, se avessimo difeso così contro Como e Inter probabilmente non avremmo perso", ha detto al termine della gara. Un pensiero poi rimarcato anche in un altro passaggio delle sue interviste post-gara: "Quello che è successo nel secondo tempo nonostante l'Arsenal sia una squadra straordinaria, il fatto del sacrificio di lì con la pazienza di non prendere altri gol. Contro il Como e l'Inter abbiamo preso gol troppo facilmente".

Dominio Arsenal oltre lo 0-1 finale

L'analisi della partita dice che in realtà lo 0-1 finale è frutto del caso più che di una buona analisi difensiva. Il Napoli che per quasi tutta la gara ha difeso a ridosso della sua area di rigore ha prodotto 0.22 di Exepected Goals, mentre dall'altro lato i gunners avrebbero dovuto realizzare più di quattro reti. Hanno chiuso la partita con un xG di 4.05, anche superiore a quello di un'Inter che sabato ha completato la sua rimonta a tempo scaduto e vinto 3-2.

Poi certo ci sono anche gli episodi, i dettagli. Ci sono i portieri che sono parte integrante della squadra e ieri Meret e Milinkovic-Savic sono stati tra i migliori in campo. Però l'Arsenal al Maradona ha creato cinque chiare occasioni da rete, ha totalizzato 26 tiri e se altri gol dei gunners non sono arrivati è perché in molti casi Saka e compagni si sono divorati gol già fatti.

Non è stato insomma un bel Napoli quello che s'è visto al Maradona e non tanto per il preventivabile risultato finale, per la sconfitta contro una squadra che punta senza sé e senza ma alla vittoria della Champions. Non è stato un bel Napoli soprattutto perché questa squadra non riesce a mostrare un piano gara diverso. Aspetta sempre e comunque gli avversari a ridosso della propria area di rigore e così il gol prima o poi lo prendi sempre, anche se gli avversari nel frattempo si divorano l'impossibile.