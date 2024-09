Milan, la prima in Youth League è uno 0-0 contro il Liverpool: a secco Camarda e Ibra

Non va oltre lo 0-0 il Milan di Guidi in Youth League contro il Liverpool in casa. Un pareggio che comunque è un risultato di tutto rispetto, visto che di fronte c'erano i Reds. Tra i tanti calciatori impiegati spiccano i nomi di Maximilian Ibrahimovic, rimasto sul terreno di gioco per tutti e 90 i minuti, e quelli di Mattia Liberali e Francesco Camarda, sostituiti al 60'. L'attaccante ha sfiorato il gol colpendo un palo. Di seguito tutti i risultati e il programma:

Juventus U19 - PSV U19 1-0: 56' Montero

Sporting CP U19 - Lille U19 2-2: 11' Cossier (L), 23' Mendonca (S), 62' Ayodele (L), 98' Felicissimo (S)

Young Boys U19 - Aston Villa U19 2-1: 21' Wilson (A), 37' Tsimba (Y), 68' Rufener (Y)

Milan U19 - Liverpool U19 0-0

Bayern Monaco U19 - Dinamo Zagabria U19: in corso

Real Madrid U19 - Stoccarda U19: in corso

Brera Strumica U19 - Sarajevo U19: in corso (playoff vincenti)