Milan, la prossima settimana summit col Real per Brahim Diaz: 20 milioni tetto massimo

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, la prossima settimana il Milan avrà un contatto con il Real Madrid per parlare della situazione di Brahim Diaz, il cui prestito al Diavolo si concluderà a fine giugno. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe tenere ancora il fantasista spagnolo, ma non sembra avere intenzione di investire più di 20 milioni di euro per acquistare il suo cartellino dai blancos.