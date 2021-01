Milan, la richiesta di Mandzukic: un accordo di 5 mesi per dimostrare il proprio valore

Il Milan è molto interessato a Mario Mandzukic ma ha alcune perplessità sulle condizioni del croato che non gioca con continuità ormai dall'inverno del 2019, dunque circa 20 mesi fa. Otto partite, sette delle quali in Qatar. Un rendimento che fa suonare un piccolo campanello d'allarme anche se l'attaccante si sta allenando da solo in Croazia per non farsi trovare impreparato. E' stato lo stesso giocatore ad avanzare una richiesta contrattuale ai rossoneri: un accordo di soli cinque mesi per dimostrare il proprio valore. Poi si parlerà di un eventuale prolungamento annuale. Il milione e mezzo che dovrebbero sborsare i dirigenti milanisti per farlo firmare è in linea con il limite dei costi imposto da Elliott. Ora spetta al Milan decidere se chiudere e farlo firmare oppure virare su altro. A riportarlo è Tuttosport.