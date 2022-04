Milan, la rivendicazione di Pioli: "Non siamo lì per caso. Sentire la pressione ora è normale"

A margine del successo dell'Olimpico contro la Lazio, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Cosa ha detto la squadra all'intervallo?

"Ho detto solo che avevano cominciato male la partita, ma che poi l'avevamo ripresa con idee e lucidità e che c'erano le situazioni per cercare di ribaltarla. I miei giocatori sono forti, soprattutto dal punto di vista mentale: non mollano mai, nemmeno nelle difficoltà. La reazione è stata quella di un gruppo molto forte".

Oggi sembrava quasi giocaste in casa.

"Fantastici, difficile spendere altre parole per i tifosi: ci danno energia e un sostegno, quello che facciamo in campo è anche merito loro".

È stata una delle migliori partite della stagione. Sembra che abbiate sette vite...

"Ho detto ai miei giocatori che se fossi al loro posto sarei arrabbiato: con quello che stanno dimostrando in questi anni dovrebbero avere più credibilità per quello che stanno dimostrando. Io ci sono abituato, ho sempre dovuto sudarmi tutto, ma i miei giocatori hanno dimostrato di essere forti: non sono lì per caso. Devono continuare così: non saremo mai perfetti, ma abbiamo uno spirito che mi rende molto orgoglioso".

C'è stata forse un po' troppa fretta di verticalizzare questa sera?

"La cosa più bella è vivere queste emozioni, quando dai molto e ricevi molto: parlo del mio lavoro con i giocatori e soprattutto del rapporto con i tifosi. Sulla domanda sono d'accordo, volevamo forzare troppo. In alcuni momenti sarebbe servito palleggiare di più, ma dopo una prestazione del genere faccio fatica a rimproverare qualcosa ai ragazzi".

Da quanto tempo aveva voglia di vedere la squadra così libera?

"Non possiamo essere leggeri, ma abbiamo dimostrato di poter giocare con ancora più ferocia e determinazione. È questo che può fare la differenza da qui alla fine: serve avere determinazione, rabbia, la voglia di sentire che quella può essere la palla giusta. Non è un caso aver segnato alla fine, abbiamo fatto il salto di credere che ogni pallone può essere decisivo. Non possiamo essere leggeri, una squadra così giovane non ha mai lottato per lo Scudetto, quindi è normale sentire la pressione".