Milan, la trattativa per Fofana è congelata dall'Europeo: ecco quanto offrono i rossoneri

vedi letture

Nelle idee di mercato rossonere c'è anche quella di investire su un nuovo mediano. Fonseca e il club credono che un calciatore di sostanza in mezzo al campo possa facilitare il Milan a ritrovare quell'equilibrio tra i reparti che nell'ultima stagione non c'è quasi mai stato. In questo senso, il primo nome sulla lista della dirigenza in via Aldo Rossi è quello di Youssouf Fofana, reduce da un paio di stagioni travolgenti con il Monaco. Il suo contratto scade nel 2025 e il calciatore ha già dichiarato che lascerà il Principato quest'estate.

Per tale ragione il Milan può giocare al ribasso: l'obiettivo del Diavolo, come scrive oggi Tuttosport, è chiudere l'operazione intorno ai 20 milioni complessivi. Attualmente però l'affare è congelato: non ci sono problemi di nessun tipo, se non il fatto che Fofana è impegnato agli Europei con la Francia e ha fatto sapere che la decisione sul suo futuro arriverà solo dopo il torneo. Tra una decina di giorni, verosimilmente, se ne saprà qualcosa in più.