Milan, la trattativa per il rinnovo di Leao sarà lunga e difficile: Cardinale non può aspettare

La Gazzetta dello Sport, dopo lo show di Rafael Leao nel derby vinto dal Milan contro l'Inter grazie a due gol e un assist del portoghese, scrive che "Gerry Cardinale ora è l'uomo chiamato a rinnovargli il contratto" attualmente in scadenza nel 2024. La rosea fa due previsioni in vista della trattativa per la conferma dell'attaccante: "Non sarà breve e non sarà facile". Redbird dovrà rimboccarsi le maniche ed aprire il portafoglio per avere ancora in rosa Leao, altrimenti le big internazionali saranno pronte per intervenire e strappare il suo talento ai tifosi milanisti.