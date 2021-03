Milan-Man United, si rivedono Pogba e Van de Beek ma solo (per ora) dalla panchina

Ole Gunnar Solskjaer ritrova Paul Pogba e Donny van de Beek. Entrambi partirano dalla panchina col francese fermo da oltre un mese e con pochi allenamenti alle spalle. Il 6 febbraio l'ultima partita giocata, poco meno di 40 minuti contro l'Everton. L'olandese, acquistato in ottica futura proprio per rimpiazzare Pogba, è anch'egli fermo da un mese e quindi spazio in mediana a Fred e McTominay con Bruno Fernandes sulla trequarti. Torna a disposizione David de Gea che sembra però essere finito dietro Henderson nelle gerarchie. Infine, in campo dal primo minuto Marcus Rashford, stakanovista della squadra che ha saltato solo la partita d'andata contro i rossoneri.