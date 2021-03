Milan-Man United, Solskjaer: "San Siro con i tifosi intimidisce. Ora sentiranno loro la pressione"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ai microfoni di Sky parla a pochi minuti dalla sfida contro il Milan, rievocando la semifinale di Champions League del 2007: "In casa facemmo una partita fantastica, qui invece non ci diedero nessuna possibilità e meritarono la qualificazione. Differenze rispetto ad allora? Non ci sono i tifosi, il mondo è diverso. I tifosi qui a San Siro sono sicuramente intimidatori ma ora è diverso, perché siamo in trasferta ma se segniamo metteremo noi pressione a loro".