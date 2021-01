Milan, Mandzukic avrà bisogno di almeno 15 giorni per poter scendere in campo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a Mario Mandzukic serviranno almeno 15 giorni di tempo per ritrovare una forma decente per poter tornare a disposizione di Pioli per la prima partita. Il croato è determinato a tagliare i tempi, ma comunque qualche giorno di allenamento prima di tornare in campo è fisiologico dopo gli ultimi mesi senza partite.