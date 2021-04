Milan, Mandzukic titolare in A? L'ultima volta 751 giorni fa, da capitano della Juventus

Mario Mandzukic di nuovo titolare in Serie A. Salvo sorprese, questa sera il centravanti guiderà l’attacco del Milan nella sfida contro la Lazio. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, l’ultima volta che il croato ha iniziato dal primo minuto una gara del massimo campionato italiano è stata ben 751 giorni fa, sempre ad aprile. Era il 6 aprile 2019, si giocava Juventus-Milan, finita 2-1 senza gol di Mandzukic, che per la cronaca rimase in campo per tutti i 90 minuti e portò al braccio la fascia da capitano dei bianconeri per l’ultima volta.