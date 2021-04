Milan, Massara: "Mandzukic sarà decisivo per questo nostro finale di stagione"

vedi letture

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio:

Cosa può portare Mandzukic?: "Potrà portare grande esperienza, forza. È un campione che non ha potuto esprimere le sue qualità a causa degli infortuni. Adesso l'abbiamo recuperato e per un finale come questo avere un giocatore come Mandzukic sarà decisivo".