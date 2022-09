Milan, massima cautela col polpaccio di Maignan: Pioli punta a ritrovarlo con Verona o Monza

Il gemello è un muscolo con cui bisogna avere massima cautela, per questo in casa Milan non si sbilanciano sui tempi di recupero di Mike Maignan, che ha riportato una lesione al polpaccio sinistro nella sfida tra Francia e Austria. E' ancora impossibile dire esattamente quando l'estremo difensore rientrerà, ma è molto complicato che si tratti di uno stop di meno di tre settimane.

Le partite nel mirino

A scriverlo è Gazzetta.it, secondo cui l'ex Lille potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli non prima di Hellas Verona-Milan del 16 ottobre, anche se è più probabile che la prima chiamata avvenga sei giorni dopo in occasione di Milan-Monza. Per quanto riguarda la Champions League, invece, Maignan è stato tagliato dalla lista per 30 giorni e tornerà convocabile per ii match con la Dinamo Zagabria del 25 ottobre.